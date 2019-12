I tifosi del Parma disertano la trasferta di Napoli per protesta

Cori razzisti in un pub di tifosi del Verona : “Niente negri” : Sulle note della grandissima canzone del 1978 dei Village People, “In the Navy“, i tifosi dell’Hellas Verona riuniti in un pub hanno intonato Cori razzisti. Non si tratta del primo episodio in questo senso: lo scorso 3 novembre, infatti, il giudice sportivo si è visto costretto a chiudere il settore delle poltrone est per razzismo. Inoltre, venne dato il Daspo al capo ultrà Luca Castellini. Cori razzisti da tifoni Verona I ...

Biglietti d’oro - i tifosi del Parma disertano Napoli : “Limite di tolleranza ampiamente superato” : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Nella giornata di domani allo stadio San Paolo di Napoli non ci saranno i tifosi ospiti. A renderlo noto è il comunicato dello storico gruppo ultras emiliano dei Boys Parma. Il motivo ancora una volta è legato agli onerosi prezzi dei tagliandi. Per la gara di domani il biglietto per il settore riservato ai tifosi in trasferta costa infatti la bellezza di 40 euro. “Il limite di tolleranza è stato ...

Tifo - i cori razzisti al pub dei tifosi del Verona : "Niente negri - lalalalalala-la…niente negri" : Un'abitudine che riporta la Tifoseria scaligera al 3 novembre scorso quando il giudice sportivo chiuse il settore "poltrone-est" e diede il Daspo al capo ultrà Luca Castellini

Notizie del giorno – Calciatori del Napoli in lacrime e tifosi imbufaliti - Gattuso si presenta : ANCELOTTI VIA E Calciatori IN lacrime – L’ormai ex tecnico azzurro viene salutato sui social dai suoi giocatori. “Sei stato una persona speciale, molto di più che un allenatore…ti ringrazio per tutto ciò che hai fatto in quasi due anni insieme… faccio un grosso in bocca al lupo a te e a tutto lo staff”, scrive il brasiliano Allan su Instagram. Poi Meret: “è stato un onore e un privilegio essere allenato da un ...

Bergamo pazza dell’Atalanta! I tifosi si riversano per le strade - è festa grande in città [VIDEO] : L’Atalanta ha fatto l’impresa, l’Atalanta ha fatto il miracolo. C’è voglia di gridarlo, c’è voglia di farlo sapere a tutti. Come gli stessi tifosi della Dea, che stanno vivendo un sogno. Al triplice fischio dell’arbitro, che ha sancito la vittoria in casa dello Shakhtar e la prima storica qualificazione agli ottavi alla prima storia partecipazione in Champions League, i tifosi bergamaschi si sono ...

Impresa Champions dell’Atalanta : tifosi in delirio a Bergamo – VIDEO : I tifosi dell’Atalanta hanno festeggiato il passaggio del turno in Champions League: folla in delirio a Bergamo – VIDEO L’Impresa storica dell’Atalanta merita uno storico festeggiamento. I tifosi della Dea si sono riuniti in piazza a Bergamo per festeggiare il passaggio del turno in Champions League, dopo la vittoria per 3-0 sullo Shakhtar Donetsk. I sostenitori sono in attesa del rientro della squadra di Gian Piero ...

“Uno stadio vuoto contro il Benevento” : la protesta dei tifosi del Livorno : Tempo di lettura: 2 minutiLivorno – La situazione di classifica mortificante della squadra, ultima con soli 11 punti, ha spinto i tifosi del Livorno a diffondere un duro comunicato in vista della sfida con il Benevento, in programma sabato alle ore 18 allo stadio Armando Picchi. Dopo le parole dell’amministratore delegato del Livorno, Roberto Spinelli, che aveva criticato aspramente l’atteggiamento del pubblico amaranto in ...

Calcio malato a Napoli - sassaiola contro i tifosi del Genk : devastato bus dell’Eav : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Pallone e teppismo, serata decisamente da dimenticare per i tifosi del Genk, reduci dalla sfida di Champions che li ha visti perdenti contro il Napoli al San Paolo. Il pullman dell’Eav che stava accompagnando i belgi all’impianto di Fuorigrotta è stato infatti oggetto di una violenta sassaiola. A denunciare l’inquietante episodio è Umberto de Gregorio, presidente dell’Eav: ...

Napoli - i tifosi attaccano la società e Insigne : “rappresenta la parte più becera della napoletanità” : Era già nell’aria, ma ha stupito tutti per modalità e tempistiche. Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del Napoli, attesa a breve la firma di Gattuso. tifosi azzurri abbastanza arrabbiati per la decisione, inferociti soprattutto con la società. Reazioni social abbastanza dure, eccone alcune. “Siete una società da Terza Categoria”, scrive un supporter azzurro. “Data vinta ad un manipolo di viziati ...

Daspo per 75 ultras granata - denunce per 32 tifosi del Napoli : Blitz della Polizia di Torino che sta procedendo alla notifica di 75 Daspo emessi dal questore del capoluogo piemontese

Ultras - raffica di Daspo contro tifosi del Torino - Napoli e Inter : 75 banditi dagli stadi - denunce per rissa e violenze : Blitz della Polizia contro gli ultrà granata appartenenti agli ‘Hooligans Torino‘: gli uomini della Digos stanno notificando il Daspo a tutti e 75 i membri del gruppo, 71 dei quali sono stati denunciati per diversi reati tra i quali violenza privata aggravata, rissa, violenza e lesioni nei confronti di incaricato di pubblico servizio. Sono invece oltre 500 le sanzioni amministrative applicate per violazione del regolamento dello ...

Maxi Blitz della polizia contro gli ultrà : 115 daspo per tifosi di Torino - Napoli e Inter : L’operazione è stata condotta dagli agenti della Digos della questura torinese nell’ambito dell’inchiesta a carico di decine di esponenti della tifoseria granata appartenenti al gruppo organizzato dei “Torino Hooligans”. Sono 75 i supporter granata coinvolti, 32 i napoletani e 8 gli Interisti. Eseguite anche una decina di perquisizioni e adottate circa 500 sanzioni amministrative.Continua a leggere

A Tokyo i tifosi del Napoli sono sbalorditi dall’assenza di inchino di scuse dei calciatori : Caro Napolista, ti scrivo per pure ragioni terapeutiche: “devo sfogare”. Assumo così, che tutti i tifosi del Napoli siano amici e che tu non mi possa negare assistenza o ascolto. Premessa, sono molto confuso, arrabbiato, in cerca di nuove certezze, in cerca di soluzioni che non ho, né ho l’obbligo di trovare. Negli ultimi 40 giorni, per ragioni varie, ho viaggiato molto, Londra, New York, Tokyo, Hong Kong e Napoli. Per me andare a Napoli è ...

Teheran - tifosi dell’Esteghlal in piazza dopo le dimissioni di Stramaccioni : le proteste davanti al ministero dello sport : Centinaia di tifosi dell’Esteghlal si sono radunati sotto la sede del ministero dello sport a Teheran per protestare contro le dimissioni del tecnico italiano della squadra, Andrea Stramaccioni. L’ex allenatore di Inter e Udinese, che ha portato la squadra iraniana prima in classifica nella serie visto che il club iraniano da tempo non paga lo stipendio a lui e ai giocatori. L'articolo Teheran, tifosi dell’Esteghlal in piazza ...