Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiLa migliore commedia italiana è la protagonista assoluta del prossimo appuntamento con il “Grande” del cartellone del “” di Avellino. Vinicio Marchioni e Giuseppe Zeno sono i protagonisti de “I, in programma sabato 14 dicembre alle 21.00 e domenica 15 dicembre alle 18.00. La commedia è la prima versione teatrale deldi, uscito nel 1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana e non solo. Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarca sulle scene rituffandoci nell’Italia povera ma vitale del secondo dopoguerra. L’adattamento è fedele alla meravigliosa sceneggiatura di Age e Scarpelli senza rinunciare a trovate di scrittura e di regia per rendere moderna quell’epoca lontana. Il cast si avvale di attori di primo piano cresciuti alla ...

anteprima24 : ** 'I soliti ignoti' al teatro Gesualdo: in scena il mitico film di #Monicelli ** - bassairpinia : “I soliti ignoti” al teatro Gesualdo. Marchioni e Zeno portano in palcoscenico Il mitico film di Mario Monicelli -… - irpinia24 : Al #Teatro #Gesualdo va in scena lo #spettacolo “I #soliti #ignoti” -