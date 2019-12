Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ci sono tutti tranneil laterale tra idi Gennaroalla guida del Napoli, in vista del match di domani pomeriggio contro il. Il difensore algerino è l’unico ad aver lavorato a parte facendo preparazione personalizzata, e un po’ in gruppo. Per il resto tutti hanno partecipato alle esercitazioni tecnico-tattiche del nuovo allenatore, e alla susseguente partita a campo ridotto. I ballottaggi di formazione riguardano Hysaj e Mario Rui in difesa, e i tre che comporranno l’attacco a tre: in vantaggio Milik su Llorente, Callejon su Lozano a destra, e Insigne su Mertens a sinistra. Ecco la lista dei: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski. L'articolo Idi ...

sportface2016 : Arriva la prima lista di convocati di #Gattuso - napolista : I primi convocati di Gattuso: per il Parma manca solo Ghoulam Ballottaggi in difesa e in attacco per la prima uscit… - _SiGonfiaLaRete : ??Ecco i primi convocati di mister #Gattuso per l'esordio personale a #Fuorigrotta contro il #Parma #NapoliParma -