I preferiti di dicembre testati per voi | capelli | labbra | skincare e makeup occhi per

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è un mese magico, fatto di colori, luci ed atmosfera natalizia in ogni angolo. Ed anche se non a tutti piace questo periodo, io sono una grande fan del Natale e quindi tutto il mese è dedicato a look a tema. Quest’anno però sono andata, in parte, oltre al classico rosso, oro ed argento e per ilho scelto una palette molto particolare, per creare tanti look diversi ma da abbinare anche ad altri ombretti più in tema natalizio. Lesono protagoniste, perché con pochi prodotti si entra subito nel mood delle feste, ma non bisogna neanche tralasciare lao la cura dei, perché le abbuffate natalizie di certo non aiutano! Pronti a scoprire i 5 prodotti che ho selezionato questo mese? Mulac Cosmetics Red Soubrette Tinted Lip Balm Da quanto l’ho provato lo uso praticamente ogni giorno, in qualsiasi occasione. È un balsamocolorato, che le colora ...

flpsq : Metà dicembre per un musicofilo significa tempo di classifiche dell'anno appena passato. Per me diventa quel period… - EdoardoArpaia : Torna a @LingottoFiere sabato 14 e domenica 15 dicembre l'appuntamento natalizio più atteso dagli appassionati dei… - Arcaplanet : #PetChristmas! Fino al 15 Dicembre regala la calza di Natale al tuo pet e riempila con i suoi prodotti preferiti: p… -