I classici di Natale di Antonella Bucci per beneficenza

(Di venerdì 13 dicembre 2019)fa il bis perlanciando in radio, in tutti gli store e piattaforme digitali i singoli "Feliz Navidad" e "The Game Of Life". I proventi della vendita dei brani saranno devoluti a Parent Project aps, l`associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne o Becker. "Feliz Navidad" un grande classico discritto e portato al successo da José Feliciano vede il featuring del Coro dei bambini delle scuole Maestre Pie Filippini di Sulmona (AQ) diretti da Chrisian Fantone. La canzone è un augurio di un "Felice" e "Felice Anno Nuovo", cantato in lingua spagnola e nel finale del brano anche in lingua inglese."Per me reinterpretare questidiè sempre una gioia, i bimbi del coro portano una carica e i musicisti con cui ho preparato i brani mi hanno dato davvero una grande emozione." - commenta...

