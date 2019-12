I capolavori dai Musei Vaticani a Napoli | il cardinale Sepe inaugura la mostra di Nicolas

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo il grande successo dellasu Leonardo da Vinci: “Leonardo a Donnaregina. I Salvator Mundi per”, a cura del professor Carlo Pedretti, e di quella dedicata al capolavoro dei maestri fiamminghi Peter Paul Rubens e Jan Brueghel il Vecchio “La Madonna col Bambino in una ghirlanda di fiori”, il Complesso Monumentale Donnaregina, Museo Diocesano di, può annunciare un evento di straordinaria portata culturale: l’esposizione, per la prima volta a, di uno dei più celebridiPoussin, dipinto nel 1628 per un altare in San Pietro. Il Martirio di Sant’Erasmo (1628/1629) di Poussin (Les Andelys 1594 – Roma 1665) sarà indal 16 dicembre 2019 al 16 marzo 2020. All’zione lunedì 16 (alle ore 11) saranno presenti ilCrescenzio, ilGiuseppe Bertello per il Governatorato dello Stato del Vaticano, il ...

fleur9204 : @corsalick @GrayBlueshy @LazyLys @4A3Aseq @pauldeb891 Tarantino lo seguo dai tempi con Clooney Dal tramonto all'alb… - Gnu85 : @Juliacanteven @hguesswho Bè sì, uno vorrebbe sempre sentirsi rappresentato dai nuovi brani. Ma #Ultimo ci ha regal… - Sanremo_2020 : Dopo aver ascoltato alcuni capolavori cantati dai ragazzi e @robbiewilliams arriva un mito dei giovani e non solo I… -