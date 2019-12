Hockey ghiaccio | EBEL 2020 | Bolzano cade in casa del Linz

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La carrellata pre-natalizia di, torneo austriaco disu, non si ferma. L’HCB Alto Adige Alperia, reduce dall’importante successo ai rigori ottenuto a Fehervar, inizia un altro fine settimana molto intenso perdendo indelcon il punteggio di 6-4. Nonostante la sconfitta di stasera, però,riesce a mantenere la quinta posizione virtuale in campionato, ultima disponibile per l’accesso ai playoff. Per gli austriaci si tratta invece del settimo successo nelle ultime nove partite, una cavalcata che ha permesso loro di rimontare fino al terzo posto attuale. CRONACA DELLA PARTITA I padroni dipartono meglio e sbloccano l’incontro al minuto 11:22 con Justin Florek, cui risponde a 73″ dal termine del periodo iniziale l’azzurro Marco Insam, che sfrutta il suggerimento del difensore canadese appena acquistato, Patrick Wiercioch, e ...

