Harvey Weinstein fotografato senza deambulatore | solo una mossa per il processo?

(Di venerdì 13 dicembre 2019)si era presentato in tribunale con un, ma, a distanza di poche ore, è statoalcun supporto, facendo nascere il dubbio che sia stataunadegli avvocati. Si è tornati a parlare molto die, nelle ultime ore, anche delcon cui si è presentato in tribunale mercoledì 11 dicembre, dove la sua cauzione è stata raddoppiata per via di 57 violazioni all'obbligo di arresti domiciliari. La notizia data dal New York Times circa il patteggiamento diin sede civile, con tanto di rimborso di 25 milioni di dollari pattuito con alcune delle accusatrici, ha poi nuovamente ingigantito la polemica intorno all'ex produttore, con proteste arrivate da ogni parte del mondo, compresa l'ascella di Emily Ratajkowski, tatuata per l'occasione contro il mostro ...

