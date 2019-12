Hamilton alla Ferrari | Camilleri frena | “Prematuro decidere adesso”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)le voci sull’arrivo di Lewis: “Prematuroadesso per il futuro”. Poi la stoccata a Verstappen. In occasione della cena di Natale della, anche l’Amministratore delegato Louisha parlato facendo il punto sulla stagione appena conclusa ma soprattutto sul futuro. L’Ad della Rossa, prima di parlare die Vettel, i temi caldi dalle parti di Maranello, ha riacceso la discussione con Verstappen, liquidato in poche parole: “Dice che bariamo, non può guidare una Rossa“.: “Sarebbe prematuroadesso per il futuro” Nella prima parte del suo interventoha voluto chiarire la natura del suo incontro con Lewis. Nei giorni scorsi aveva fatto il giro della rete e dei giornali la notizia di un incontro tra le ...

271Anto : @SkySportF1 @LewisHamilton Ci fosse stato ancora Domenicali, sono certo che Hamilton sarebbe alla Ferrari già da tempo..... - infoitsport : F1, Sebastian Vettel verso l’addio alla Ferrari: i possibili sostituti. Hamilton in pole, spuntano Giovinazzi e Sai… - wwwSPORTit : Rossi sulla Mercedes e Hamilton in sella alla Yamaha: i due campioni si sono scambiati i mezzi per un giorno… -