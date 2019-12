Hai mai visto un ciclone di Giove da vicino?

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) No, non è un quadro astratto: le immagini che vedete in questa sequenza di scatti sono la nuda e cruda realtà della superficie di, in particolare quella nei pressi del polo sud del pianeta. Si tratta di una lunga serie di cicloni, ripresi qui dall’occhio clinico a infrarossi della sonda Juno, in orbita attorno al gigante gassoso ormai da tre anni. Li ritroviamo in gruppetti di sei, in una formazione a pentagono attorno a un vortice centrale che ha stupito gli scienziati per la sua stabilità: sembra proprio che nessuno dei cicloni abbia alcuna voglia di mescolarsi agli altri, ciascuno procede per la sua strada. (Credit video: Credits: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM) Hai maiundida? Wired.

