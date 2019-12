Ha vinto il male minore

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Queste elezioni erano l’ultima speranza per evitare la Brexit. L’ultima possibilità per quel 48% dell’elettorato che dalla mattina del 24 giugno 2016 ha continuato a sperare che l’uscita dall’Unione Europea fosse evitabile. Lo spiraglio sarebbe stato un governo di minoranza Laburista, che con l’aiuto degli europeisti Liberal Democrats e dei nazionalisti scozzesi dello Scottish National Party, avrebbe dato l’OK per il tanto sospirato secondo referendum. Non sarebbe stato facile, c’e molto che divide quei partiti, ma almeno era una speranza. Speranza che però è stata abbandonata ai seggi.Il grido di battaglia elettorale di Boris Johnson “Get Brexit Done” (completiamo la Brexit) ha ovviamente dato i suoi frutti, ma quello che vediamo non è una crescita del supporto per la Brexit. 17 milioni e mezzo di ...

