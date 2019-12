Guerra dei dazi | primo accordo fra Stati Uniti e Cina

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La tanto attesa fumata bianca è arrivata:hanno trovato unsulladei. L’intesa eliminerà progressivamente le tariffe che i due Paesi si sono imposti reciprocamente nel corso dell’ultimo anno. Scongiurata l’entrata in vigore della nuova stangata statunitense su prodotti cinesi dal valore di 160 miliardi di euro annui, che sarebbe dovuta scattare il prossimo 15 dicembre. “Ivi fissati per il 15 dicembre non entreranno in vigore perché abbiamo fatto l’. Vi saranno immediatamente negoziati per la fase due dell’, invece di aspettare fino a dopo le elezioni del 2020” ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. Dal canto suo, nel 2020 ladovrà acquistare beni agricoli americani per un valore complessivo di 50 miliardi di dollari, raddoppiando così quanti ne aveva acquinel 2017, cioè prima ...

