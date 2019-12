Guendalina Canessa Instagram | vestito aderente e scollatura da vertigini | «Biscottona! »

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019)non smette mai di stupire i propri fan. La sua carriera ha preso il via quando nel 2007 ha partecipato al Grande Fratello. Un trampolino di lancio per farsi conoscere e amare, ma è stato poi il suo talento a portarla dove è oggi. Attualmente laè una nota opinionista dei principali programmi Mediaset, ma non finisce qui. Lei, come altre sue colleghe, sta diventando sempre più popolare su. Il suo account conta quasi un milione di followers, insomma, una vera e propria influencer. Non ci sorprende che sia tanto seguita in fondo tra un consiglio di bellezza e l’altro non perde occasione di pubblicare una foto un po’ più sensuale del solito. Proprio come qualche ora. La sua ultima foto è da capogiro. Leggi anche: Samanta Togni foto, busto in avanti svela generosa, il decolleté non ha segreti: «Irresistibile»e i ...

zazoomblog : Guendalina Canessa e la foto prima del chirurgo : La trasformazione è incredibile - zazoomblog : Guendalina Canessa e la foto prima del chirurgo : La trasformazione è incredibile - zazoomblog : Guendalina Canessa spunta la foto di quando era ragazzina e non era passata dal chirurgo. La trasformazione è incre… -