Gruppo Volkswagen - 18 mila manager non riceveranno più bonus personali

Leggi la notizia su quattroruote

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il programma di ristrutturazione delprodurrà conseguenze non solo sulla dimensione della forza lavoro ma anche sui compensi del management. Il produttore tedesco ha, infatti, deciso di varare un nuovo sistema di calcolo deiche prevede la cancellazione dei premi individuali per circa 18dirigenti in tutto il mondo. Un nuovo modello. Il costruttore tedesco punta, così, a premiare lo spirito diall'interno delle prime linee dirigenziali e allo stesso tempo a favorire lo sviluppo finanziario dell'intera società grazie a nuovi parametri di riferimento. Iannuali si baseranno ora solo sugli indicatori di rendimento, ossia il margine operativo e il Roi (Return-on-Investment), e non più sull'utile operativo assoluto. Inoltre, nel calcolo deidi lungo termine, i precedenti indicatori di riferimento, come i volumi di vendita o i livelli di ...

quattroruote : #Volkswagen, nuovo sistema di calcolo dei bonus per tutto il gruppo: 18 mila manager non riceveranno più premi pers… - fisco24_info : Renault, l’italiano Luca De Meo nuovo Ceo secondo la stampa francese: Luca De Meo, attuale ceo di Seat (gruppo Volk… - Ecomondo : RT @rinnovabiliit: @Volkswagen_IT punta al futuro con un nuovo piano per la #mobilità #elettrica. Ad @Ecomondo - @KeyEnergyit Il gruppo por… -