Greta Thunberg in Italia | “Grazie Torino | sono felice e orgogliosa di essere qui Il 2020

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Il domani delle giovani generazioni non puòdato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per questo futuro”. Così, al presidio didi Fridays For Future. “In meno di tre settimane saremo in una nuova decade, importantissima: deciderà il nostro giro – sostiene la giovane svedese – . Cosa faremo nei prossimi 10 anni influenzerà le nostre vite, quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco perché ilè l’anno dell’azione. L’anno in cui ci impegneremo perché taglino le emissioni. Dobbiamouniti”. “è bellissima. E’ la prima volta che vengo e neimpressionata. Purtroppo non potrò passare molto tempo qui come turista”. Cosìal suo arrivo in piazza Castello, a, nella conferenza stampa improvvisata ai piedi dal palco. “Dopo ...

amnestyitalia : Greta Thunberg oggi a Torino per unire la sua voce a quella di moltissimi ragazzi e ragazze che chiedono azioni con… - LaStampa : In piazza Castello per i Fridays for Future ci sono migliaia di persone. I ragazzi dei FFF: “Benvenuta nella città… - c_appendino : ?? Oggi #Torino ha avuto l’onore di ospitare @GretaThunberg e io ho avuto il piacere e l’onore di conoscerla e darle… -