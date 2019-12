Greta Thunberg a Torino | non fermiamoci | lottiamo per il futuro

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma, 13 dic. (askanews) – “Dobbiamo continuare, non possiamo fermarci, non è un’opzione”. Questo il monito diche dopo aver portato il suo messaggio alla COP25 di Madrid è arrivata a, in piazza Castello, dove ha incitato i giovani del Friday for Future ad andare avanti nella lotta ai cambiamenti climatici. “Non e giusto – ha detto la giovane attivista svedese – che le nuove generazioni, i giovani debbano fare tutto questo. Il loro domani non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per il nostro”. La 16enne, appena eletta da Time persona dell’anno, tempo fa aveva ritwittato delle immagini delle manifestazioni degli studenti torinesi e si è detta “contenta e orgogliosa di essere in città”. Anche la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino le ha dato il ...

