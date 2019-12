Grease | Olivia Newton-John mette all’asta la giacca di pelle di Sandy | un milionario la

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A novembre un misterioso acquirente aveva acquistato all’asta la miticadinera, indossata dall’attricenel film cult del 1978 “”. Il capo è stato battuto per 243.000 dollari (circa 220.000 euro) e il ricavato – per stessa volontà dell’attrice – è andato alla ricerca contro il cancro.infatti aveva messo all’asta oltre 500 oggetti, tra cui ladi “”, proprio per la raccolta di denaro a favore della ricerca, dopo aver scoperto di dover combattere contro il cancro al seno per la terza volta. La prima volta che le fu diagnosticato il male era il 1992. Poi il colpo di scena. L’uomo, un dottore e un imprenditore di tecnologia medica, è venuto allo scoperto dichiarandosi fan numero 1 dell’attrice. Da qui il gesto di estrema generosità di riconsegnare ala sua. ...

