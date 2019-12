Grande successo per la mostra del modellismo ferroviario a Caserta

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– È quasi giunta alla fine la IIIdelrealizzata dai Maestri modellistini. Dopo ildell’inaugurazione avvenuto lo scorso 2 dicembre,è la soddisfazione per i modellisti ferroviari Bruno, Luigi, Tommaso, Ennio e Nicola. Un duro lavoro durato mesi e mesi e che finalmente è stato presentato al pubblico per la sua bellezza e magnificenza. Fino al 15 dicembre sarà ancora possibile osservare da vicino i modellini dei treni storici e moderni e le ricostruzioni plastiche delle stazioni ferroviarie d’Italia. Gli orari di apertura presso la sede della Scuola elementare “don Lorenzo Milani” in Viale delle Querce – Parco degli Aranci (ex Zona 167) sono i seguenti: dal lunedì al sabato dalle ore 16:00 alle 20:00 e la ...

