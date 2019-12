Gran Bretagna | col trionfo dei Tories la Brexit è più vicina | ecco cosa succede

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Bye bye Unione europea, lase ne va. Ildel Partito conservatore nelle terze elezioni legislative britanniche in cinque anni assegna al suo leader Boris Johnson una larghissima maggioranza (ben 364 seggi, 66 in più delle precedenti legislative) per portare a termine entro il 31 gennaio come aveva promesso l'uscita delladalla Ue. Get thedone, era lo slogan elettorale di Johnson: «Portiamola a compimento la», che era stata votata dagli elettori nel referendum e più volte bloccata da un Parlamento più Remainer cheer, proprio per questo Johnson aveva chiamato al voto i cittadini. Scommessa che la premier Theresa May aveva perso non ottenendo quella maggioranza assoluta sulla quale invece può contare oggi il premier. Non è invece passato il messaggio del Labour che perde 42 seggi fermandosi a ...

