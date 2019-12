Gli eroi di Ken Loach scelgono Boris Johnson

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019)vince a valanga, i conservatori britannici ottengono il miglior risultato dai tempi di Margaret Thatcher nel 1983 alle elezioni politiche e asfaltano i laburisti di Jeremy Corbyn. La notizia più significativa del voto britannico del 12 dicembre non è tanto il risultato, quanto l’ampiezza del divario inflitto alla sinistra, che non crollava tanto in basso dal 1935, e le modalità con cui si è prodotta. I Conservatori, infatti, sfondano il muro rosso del Labour Party nelle antiche roccaforti operaie e industriali, riuscendo a cavalcare l’accoppiata tra affidabilità sul completamento della Brexit e superamento della tradizionale ostilità degli abitanti della regione contro i Tory. Laddove Margaret Thatcher negli Anni Ottanta licenziava i minatori a forza, contribuendo a gettare le basi per le problematiche di disuguaglianza interna e povertà endemica del Regno ...

