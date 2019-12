Giulia De Lellis diversa nelle nuove foto | ma il cambio look non piace | “Orrendo!”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Andrea Damante è il protagonista del gossip della settimana. Ex tronista di UeD ed ex diDe, al contrario dell’influencer che finita la loro storia d’amore ha trovato ben presto l’amore accanto ad Andrea Iannone, ha preferito concentrarsi sul lavoro da dj mettendo in secondo pianto l’aspetto sentimentale. Dopo numerosi voci che parlavano di suoi flirt con Chiara Montemurro, Viviana Vizzini e misteriose ragazze di cui non si conosceva l’identità, ecco che il settimanale Chi pubblica il bacio tra Damante e la sua nuova fidanzata. Si chiama Claudia Coppola, di professione modella, e pare essere proprio lei la ragazza che è riuscita a far capitolare Andrea, finito subito nel mirino del gossip dopo la rottura con. Il suo nome era stato addirittura accostato a quello di Belen Rodriguez. Il settimanale Chi aveva raccontato una notte di passione che l’ex tronista e ...

infoitcultura : Giulia De Lellis, Belen Rodriguez, Fedez, Ultimo e non solo: ecco la classifica delle star più seguite sui tre prin… - BlogUomini : Claudia Dionigi di Giulia de Lellis pensa che “…bravissima ragazza bella scaltra…..sempre andata avanti….… - peachgwoo : io che osservo ogni mia coinquilina iniziare lentamente a parlare come giulia de lellis per colpa mia evidence 1: -