Giro d’Italia 2020 | Vincenzo Nibali al via con l’arma Giulio Ciccone La Trek si sdoppia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La nuova stagione per il ciclismo internazionale è alle porte. Tutto pronto per il, un’annata piena di novità, a partire dal cambio di casacca per: lo Squalo, il più importante corridore azzurro, è passato dalla Bahrain-Merida alla-Segafredo. Tempo di ultimi raduni e di decisioni sui programmi in chiave gare da disputare. Si sdoppierà la squadra statunitense. L’obiettivod’Italia per il già citato: l’esordio sarà in Portogallo alla Volta Algarve, poi Strade Bianche, Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo in primavera. Ad anticipare la Corsa Rosa Tour of the Alps e Liegi. Nel primo grandestagionale lo Squalo punterà in alto: le possibilità ci sono anche per giocarsi il trionfo. Ad accompagnarlo un fido scudiero:, abruzzese che in questa stagione ha conquistato la maglia di miglior scalatore e può accompagnare ...

