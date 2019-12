Giornalista molestata in diretta tv | lei rimane senza parole

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alex Bozarjian, 23 anni, era in collegamento con lo studio per raccontare la maratona di Savannah (nello stato della Georgia, Usa) quando è stataintv proprio mentre svolgeva il suo lavoro. Un atleta passandole accanto le ha toccato il fondoschiena. La vicenda è accaduta sabato 7 Dicembre 2019, mentre i corridori si apprestavano a giungere al traguardo. Alex stava raccontando l’avvenimento. Dietro di lei, molti corridori, sfilavano davanti alla telecamera, salutando o sorridendo. Uno di loro però, ha voluto andare oltre: appena è passato accanto alla, l’ha sculacciata. Alex Bozarjian è rimasta semplicemente, basita da tale comportamento. Dopo qualche secondo, ha ripreso il suo racconto, parlando del clima di felicità sul ponte per la manifestazione sportiva.intv Le immagini della scena sono ...

