Giorgia Surina esagerata | lo scatto senza veli infiamma il web FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha partecipato recentemente alla fiction di successo Non dirlo al mio capo, tuttavia nel suo passato non c’è solo la recitazione. Chi era adolescente negli anni Novanta/Duemila ricorderà sicuramente la coppia formata dae Marco Maccarini a TRL – Total Request Live, programma di punta di Mtv. In realtà lei non ha debuttato come conduttrice nella tv musicale (per la precisione nel settembre del 1998 nel programma di classifiche Hitlist Italia), ma la sua prima apparizione televisiva risale a qualche tempo prima nel circuito televisivo Junior Tv nel quale ha condotto la trasmissione per ragazzi Casa J insieme a Vesna Luisi, anche lei vj di Mtv per qualche tempo e nello specifico per il programma Switch Trip del 2006 insieme a Francesco Mandelli, Carolina Di Domenico e Filippo Nardi. Quanti di voi le ...

AndreaFrappi : RT @Dyegazzonyous: Dico la mia su Catellan e la banana? Dico la mia. Lo seguivo da quando faceva il VJ su Mtv. Aveva spesso i pantaloni att… - Robertrycia : RT @Dyegazzonyous: Dico la mia su Catellan e la banana? Dico la mia. Lo seguivo da quando faceva il VJ su Mtv. Aveva spesso i pantaloni att… - Alessioh_ : RT @Dyegazzonyous: Dico la mia su Catellan e la banana? Dico la mia. Lo seguivo da quando faceva il VJ su Mtv. Aveva spesso i pantaloni att… -