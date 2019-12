Gigi riva presidente onorario del Cagliari

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)deldal prossimo 18 dicembre. L’annuncio del patron Giulini in occasione della presentazione di Buffa Racconta. In occasione della presentazione dei Buffa Racconta, ildelTommaso Giulini ha fatto sapere che dal prossimo 18 dicembre l’ex bandiera del calcio italiano saràdel club sardo. L’annuncio di Tommaso Giulini,del“Come Sky regala agli appassionati di calcio e non solo questo meraviglioso documentario per Natale, ancheha deciso di fare un regalo a tutti gli innamorati dele dal 18 dicembre saràdel nostro club”, ha dichiarato Giulini alla presentazione del programma di Buffa su Rombo di Tuono.

