Giannini | vanno aumentate risorse regionali per sensibilizzazione studenti su ludopatia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Un emendamento per aumentare significativamente legià previste per il 2020 con interventi tesi a sensibilizzare glidelle scuole medie superiori sui rischi relativi al gioco d’azzardo. E’ quanto già predisposto dal consigliere regionale della Lega, Daniele, per il prossimo bilancio regionale in discussione dalla prossima settimana in consiglio regionale. “La nostra volontà – spiega lo stesso esponente leghista – è quella di aumentare i sostegni di 1 milione di euro l’anno (3 mln complessivi fino al 2022) perché riteniamo di scarsa efficacia la risposta di questa giunta regionale in merito ai temi e ai rischi legati allasoprattutto tra gli. In base al rapporto Eurispes (“Gioco pubblico e dipendenze nel Lazio”), la nostra Regione è infatti la seconda in Italia per spesa di gioco d’azzardo. Nel solo 2018 – ...

