Ghost of Tsushima si mostra in questo nuovo trailer con parte di gameplay | annunciata la

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Durante lo State of Play abbiamo potuto dare un piccolo sguardo al brevediof. Ora, come promesso da Keighley, ilgioco di Sucker Punch si èto in un filmato che al suo interno ha piccole parti di.Accompagnato da un'orchestra dal vivo, il"The", il nostro protagonista, combattere nemici, tendere agguati, correre lungo sconfinate praterie, nonché scalare montagne impervie.Cosa più importante è che il gioco non verrà pubblicato per PlayStation 5 ma per l'attuale console, PlayStation 4. Delineata anche la finestra di lancio, prevista per l'estate del prossimo anno. Di seguito vi lasciamo almozzafiato.Leggi altro...

