Gesù è gay e presenta il fidanzato a Giuseppe e Maria | 1 milione di cristiani contro il

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il film 'A Primeira Tentação de Cristo' (La prima tentazione di Cristo) uscito su Netflix Brasile il 3 dicembre, sta suscitando grandi polemiche. Prodotto da Porta dos fundos, ha causato la rabbia deiche trovano irrispettoso chesia stato ritratto come un ragazzo omosessuale e totalmente disinteressato a diffondere la parola di Dio: "È vilipendio della fede". Tra petizioni con milioni di firme e polemiche, è intervenuto anche Eduardo Bolsonaro figlio del Presidente del Brasile.

