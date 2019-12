Gerrard rinnova coi Rangers | «Qui sono felice | è stato facile decidere»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha prolungato il contratto da allenatore coi Glasgow: «Stiamo costruendo qualcosa di speciale» Stevenha firmato un nuovo contratto da allenatore coi Glasgow, prolungando fino al 2024. L’ex Liverpool ha commentato: «lieto di prolungare il mio soggiorno in questa fantastica squadra. Quando la dirigenza mi ha chiesto se fossi disposto ad allungare il mio contratto, èdavveroprendere una decisione per me» «Quie sento che stiamo costruendo qualcosa di speciale. Vorrei ringraziare la società per il supporto che mi ha dato finora e, cosa ancora più importante, tutti i nostri tifosi per il sostegno straordinario fin da quandoarrivato». Leggi su Calcionews24.com

