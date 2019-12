Georgina, allenamento bollente: il gatto finisce tra le sue gambe (VIDEO) (Di venerdì 13 dicembre 2019) Georgina Rodriguez, l’allenamento è bollente: il gatto le finisce proprio in mezzo alle gambe Georgina Rodriguez, storica compagna di Cristiano Ronaldo, sembra aver preso dal campione portoghese anche la passione per il fitness. L’allenamento e la cultura del fisico, sono alla base del loro rapporto, con lunghe sedute in palestra, spesso condivise. Dieta ferrea e … L'articolo Georgina, allenamento bollente: il gatto finisce tra le sue gambe (VIDEO) proviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Georgina allenamento