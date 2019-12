Gb | State Street | dopo voto ondata di sollievo fra investitori

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Milano, 13 dic. (Adnkronos) – ‘Da tempo i mercati hanno incorporato” la vittoria dei Conservatori alle elezioni generali di ieri nel Regno Unito e “dovrebbe diffondersi un’didato che i guadagni riportati in precedenza possono ora consolidarsi”. Lo afferma Elliot Hentov, responsabile Policy Research diGlobal Advisors. “Questo discorso vale sia per la sterlina, che si è apprezzata di circa l’8% da metà ottobre, sia per l’azionario britannico, con il Ftse 250 che nello stesso periodo ha registrato un incremento simile. Una maggioranza stabile del partito conservatore potrebbe offrire un certo margine di miglioramento nel breve termine, in quanto l’elezione di un nuovo governo inietta alcuni stimoli fiscali e l’economia britannica trae beneficio da un generale miglioramento del contesto ...

