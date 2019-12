Gb | schiacciante vittoria dei Tory Johnson | «Brexit il 31 gennaio»

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di venerdì 13 dicembre 2019) II presidente del Consiglio Ue Charles Michel chiede al premier britannico di arrivare all'accordo il prima possibile

NicolaPorro : In questo video di 3?? minuti, ecco perché non posso non godere per la schiacciante vittoria di Boris Johnson e dei… - Agenzia_Italia : #GE2019 La Sterlina vola e guadagna il 2% dopo la pubblicazione dei primi exit poll che danno una vittoria schiacci… - tg2rai : Elezioni in Gran Bretagna. Vittoria schiacciante, con maggioranza assoluta, per i conservatori di Boris Johnson. '… -