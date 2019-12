Gb | Allianz Gi | fine incertezza su Brexit stimolo per economia

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Milano, 13 dic. (Adnkronos) – La vittoria del Partito conservatore alle elezioni nel Regno Unito metterà“all’impasse parlamentare sulla”. Dopo l’uscita dall’Unione europea, che dovrebbe tenersi secondo le previsioni il prossimo 31 gennaio, il Regno Unito “si muoverà rapidamente per garantire accordi commerciali con l’Australia, la Nuova Zelanda e altri Paesi e inizierà a lavorare verso un accordo commerciale molto dibattuto con gli Stati Uniti”. Mentre “è possibile che una relazione commerciale soddisfacente tra il Regno Unito e l’Unione Europea non venga negoziata prima delladel periodo di transizione nel dicembre 2020”. E’ quanto si sottolinea daGlobal Investors sui risultati delle elezioni nel Regno Unito.Dopo il rafforzamento della sterlina, “la ripresa di una ...

