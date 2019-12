Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Milano, 13 dic. (askanews) – Il più grande margine di Tories dai tempi di Margaret Thatcher e la cattura del Nord da parte dei conservatori: la scommessa politica ha dato ragione al primo ministro britannico Boris, che esce in trionfo da queste elezioni legislative. La conseguenza immediata è che, per la prima volta dal referendum del 2016, è chiaro che la Gran Bretagna lascerà l’Unione europea, anche se laè ancora lontana dall’essere “conclusa”, come promette. Così scrive The Economist, che ancora una volta ci regala una caricatura di Borisin versione Mad Boris. Nel frattempo, i Labour hanno portato a casa il peggior risultato dagli anni ’30. La vittoria diha visto i conservatori prendere il territorio che i laburisti avevano detenuto per quasi un secolo. Il partito dei ricchi viziati laburisti sotto i voti ...

LegaSalvini : ++ ??LUI NON HA RINNEGATO ANNI DI BATTAGLIE E DOPO IL VOTO DEI 5 STELLE SUL MES INSIEME AL PD (!) HA DECISO DI DIRE:… - notizieit : Gb al voto ha deciso compatta: Johnson e Brexit senza esitazioni - avanti_xxx : @elpme10 Diciamo che era un voto per dire: 3 anni fa avete deciso Brexit e vi abbiamo presi per il culo ad oggi sie… -