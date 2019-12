Garrone | il mio Pinocchio storia universale | popolare | divertente

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Matteorilegge il capolavoro di Collodi e porta al cinema con il suo "" un racconto, ricco, dotato di grande forza visiva e di grande poesia. Il film con Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e con Federico Ielapi, che ogni giorno si sottoponeva a tre ore di trucco per trasformarsi nel burattino di legno, uscirà nei cinema il 19 dicembre.ha creato un immaginario tutto nuovo attorno a, rifacendosi più ai disegni originali di Enrico Mazzanti che alle produzioni precedenti."Ho iniziato a disegnarea 6 anni, mi accompagna da allora e come regista per me era difficile resistere alla tentazione di farlo. - ha dettoalla presentazione del film a Roma - Volevo che fossecome il capolavoro di Collodi ma che potesse sorprendere e incantare di nuovo il pubblico". Il regista ama questaper diversi motivi: ...

