Frode e accesso abusivo al sistema informatico | denunciato cittadino rumeno

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – I Carabinieri della Stazione di San Giovanni a Piro, hannoin stato di libertà per i reati diinformatica ead un, undi ani 28. La denuncia in stato di libertà è scattata a seguito di una attenta attività di analisi condotta dagli uomini dell’Arma, i quali avevano ricevuto alcune segnalazioni da parte dei gestori di una società di informatica del centro lucano, che avevano riscontrato l’intromissione furtiva nei loro sistemi, mediante le quali, ignoti, modificando il numero di IBAN di un creditore si appropriavano della somma di euro 4000,00. A questo punto i militari hanno voluto vederci chiaro, ricostruendo le reti di contatto degli IP che avevano autorizzato le transazioni in questione e le tracce informatiche li hanno condotti fino in Piemonte, individuando una base di ...

