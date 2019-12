Fridays for Future | la rabbia dei ragazzi in piazza con Greta | «Noi ci diamo da fare per

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sono tanti, almeno 5mila. Sono arrivati silenziosi e piano piano si sono radunati sotto al palco diCastello, in attesa dell’arrivo diThunberg. L’attivista svedese, di ritorno dalla Cop 25 di Madrid, ha volutotappa in Italia, a Torino, per raggiungere idifor. Lei, minuta, sale sul palco. Addosso l’inconfondibile impermeabile giallo. Prende parola, si commuove. Ialzano in aria cartelli, gridano il suo nome. «Dobbiamo combattere per il domani, noi siamo la speranza. Non possiamo fermarci, non è un’opzione», dice. La folla la applaude. Poi, insieme, intonano una canzone per il clima sulle note di Bella Ciao. EPA/ALESSANDRO DI MARCO Idicono a Open di essere scesi inper «dimostrare di crederci davvero», «per stare vicini a, abbracciarla nella sua battaglia», «perché è ...

