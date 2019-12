Fridays for future | il saluto di Greta a Torino | «Nel 2020 dobbiamo agire» – Video

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non importano la prima neve o lo sciopero dei mezzi pubblici. I giovani del movimentoforsono scesi in piazza per accogliereThunberg. E il risultato è stato positivo, nonostante il freddo: piazza Castello stracolma di persone, ha salutato l’attivista che ha lasciato la manifestazione a bordo di una fiammante Tesla elettrica. Foto di Olga Bibus per OpenThunberg, di ritorno dalla Cop 25 di Madrid, ha deciso all’ultimo di venire in Italia per raggiungere i ragazzi torinesi per lo sciopero del venerdì contro la decisione della Regione di bocciare la dichiarazione di emergenza climatica proposta dal capogruppo di Luv (Liberi uguali verdi). Cosa ha detto a OpenThunberg –Il tuo browser non supporta il tag iframe «Se mi prenderò un pausa? Dopo questa visita andrò a casa ma farò altre tappe intermedie. Sarò a casa per ...

