Freccette | Mondiali 2020 | i risultati di venerdì 13 dicembre Vittoria per Michael van

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Nella splendida cornice dell’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) ha preso il via il Mondialedi, manifestazione tanto attesa in terra britannica, capace di attirare moltissimo pubblico. Nei match del turno preliminare andati in scena quest’oggi successo del n.48 del mondo Jelle Klaasen, che si è imposto per 3 set a 1 contro il nord-irlandese Kevin Burness (n.87 del ranking), rispettando i pronostici della vigilia. Van Klaasen, però, si è visto la strada sbarrata dal connazionale (n.1 del mondo)van Gerwen, detentore del titolo iridato:per 3-1 per il forte orange che quindi guadagna l’accesso ai sedicesimi di finale. Sfida decisamente equilibrata tra il belga Kim Huybrechts (n.41 del mondo) e il tulipano Geert Nentjes (n.108 del mondo): 3-2 in favore del belga, che affronterà la testa di serie n.2 del tabellone al secondo turno, ...

sportface2016 : #Freccette #WorldDartsChampionship Il programma, le date e la diretta tv dei Mondiali ad #AlexandraPalace - zazoomblog : Freccette Mondiali 2020: il calendario e le date. Programma orari e tv - #Freccette #Mondiali #2020: -