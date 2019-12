Francesca Schiavone | annuncio choc sui social | “Ho un tumore” – VIDEO

Leggi la notizia su viagginews

L'ex tennista, 39 anni, con un toccante post sui suoi profili social ha rivelato di essere malata di tumore. "Mi hanno diagnosticato un tumore. Dopo sette mesi sono in via di guarigione": è questa la rivelazione che Francesca Schiavone, famosa ex tennista 39enne, ha affidato a un post sui social. Nel 2010

