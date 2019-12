Foreste | WWF | “Troppo bassa la guardia degli stati europei contro il legno illegale”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “La legislazione UE in vigore ancora non garantisce che i consumatori acquistino prodotti a base disicuramente provenienti datagliate rispettando le leggi nazionali ma anche che le aziende del settore in regola non siano penalizzate dalla concorrenza di chi non rispetta la norma“: questa è la conclusione di un nuovo report (1) pubblicato oggi dal WWF, che ha evidenziato, si spiega in una nota, “gravi lacune nell’attuazione del regolamento UE sul legname (EUTR) in tutti i 16membri valutati. A causa di un’applicazione limitata a livello nazionale, la legge non ha ancora un effetto reale e duraturo sul commercio illegale di legname. Il prelievo illegale di alberi degrada le, esacerbando la crisi globale del clima e della biodiversità e incidendo sui mezzi di sussistenza delle popolazioni legate a questi ecosistemi. I crimini ...

italiaafuoco : RT @wisesocietyit: #WWF: il 2019 è stato un anno di fuoco per le #foreste del Pianeta. In fumo circa 12 milioni di ettari di #Amazzonia, 27… - angela_amodeo1 : RT @WWFitalia: Non distogliere lo sguardo dalle #foreste che bruciano?? Ma anche dagli alberi che vengono abbattuti, dalle trivellazioni, d… - _655967571159 : RT @WWFitalia: Non distogliere lo sguardo dalle #foreste che bruciano?? Ma anche dagli alberi che vengono abbattuti, dalle trivellazioni, d… -