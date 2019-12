Fondi Lega | il giro dei 450mila euro | dal Carroccio a ‘Maroni presidente’ e ritorno

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Erogazioni liberali”. In pratica donazioni. Così, secondo i pm, dopo un lungosarebbero rientrati nelle casse della, parte del tesoro di 49 milioni che i magistrati genovesi stanno ormai cercando da anni. È tutto ricostruito nelle quattro pagine del decreto di perquisizione e acquisizione documenti con cui la Guardia di Finanzia di Genova si è presentata martedì in casa di Stefano Bruno Galli, assessore della giunta lombarda di Attilio Fontana e presidente dell’Associazione Maroni Presidente. Proprio l’associazione sarebbe lo snodo attraverso il quale si sarebbe compiuto il riciclaggio per il quale Galli è indagato. Oltre ad acquisire materiale da Galli – tra cui il contenuto delle memorie di computer e telefonini – gli investigatori si sono recati presso due società: la Boniardi Grafiche srl e la Nembo srl (soci e rappresentanti non sono indagati). Scrivono i ...

M5S_Baroni : Fondi #Lega, la #Gdf indaga ipotesi riciclaggio. Indagato Stefano Bruno #Galli. Il #M5S ha restituito 105 milioni a… - fanpage : Fondi Lega: chi è Stefano Bruno Galli, l'ultimo paladino dell'autonomia indagato per riciclaggio - petergomezblog : Fondi Lega, indagato l’assessore lombardo Stefano Bruno Galli per riciclaggio. Verifiche su l’associazione Maroni p… -