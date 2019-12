Fognini-Medvedev | Finale Tennis Cup Diriyah 2019 | programma | orario e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Domani alle ore 16.00 Fabioe Daniilanimeranno la scena nelladelCup, torneo di esibizione in Arabia Saudita. Sul cemento arabo il ligure si giocherà questo incontro, dopo aver sconfitto nell’ordine l’americano John Isner e il francese Gael Monfils. Fabio, ora, si dovrà vedersela con il russo (n.5 del ranking), giocatore non facile da affrontare e reduce da un’annata spettacolare nella quale il suo rendimento, specie nella seconda parte del, è stata notevole. Ilta dell’Est ha conquistato l’accesso all’atto conclusivo, superando abbastanza nettamente il belga David Goffin. Il computo dei precedenti è favorevole al moscovita, avanti 2-1: l’ultimo match risale al Masters 1000 di Shanghai, vinto in due parziali daCupe ...

