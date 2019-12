Fiorentina-Inter | programma | orario e tv Le probabili formazioni 15 dicembre

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Domenica 15(ore 20.45) si giocherà, match valido per la sedicesima giornata della Serie A. I nerazzurri, ancora scottati dall’eliminazione in Champions League dopo la sconfitta casalinga contro il Barcellona, torneranno in campo al Franchi per affrontare i padroni di casa in un match cruciale per le sorti del campionato. La capolista sarà infatti impegnata in questo difficile posticipo dopo che nell’ultima giornata ha pareggiato con la Roma ed è volata a +2 sulla Juventus. I meneghini affronteranno i viola sapendo cosa avranno fatto i bianconeri impegnati nel pomeriggio contro la non irresistibile Udinese, servirà una vittoria convincente dopo la delusione europea per confermarsi al vertice della classifica in vista dell’ultima partita prima della sosta natalizia. I toscani occupano invece la tredicesima posizione e hanno un bisogno ...

