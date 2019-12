Fiorentina | Dragowski | «Lukaku e Lautaro? Non possiamo avere paura»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il portiere dellaha parlato della coppia d’attacco dell’Inter formata daLaaspetta l’Inter di RomeluMartinez. Ma Bartlomiejnon guarda in faccia nessuno: «So che sono forti e che segnano tanto, ma noi nondi nulla perché non abbiamo niente da perdere. Dobbiamo pensare positivo e cercare di vincere». «È una coppia di attaccanti ben amalgamata, due giocatori diversi che si aiutano l’un l’altro in campo e che sono migliori insieme piuttosto che singolarmente:tiene bene la palla,attacca la profondità. Questa è una coppia offensiva davvero completa», ha concluso il portiere viola ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com

