Filiera zootecnica regionale | parte dall’Irpinia il progetto “Mosaic”

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiAvellino – E’ stato appena siglato ilMosaic per la «Validazione di Modelli Economicamente Sostenibili per la Produzione delle Aree Interne della Campania», nato dalnariato tra l’azienda agricola irpina Le Masserie Piano, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università Federico II di Napoli. Hanno firmato l’accordo: Disertino Lorenzo Piano per Le Masserie Piano; Antonio Limone, Direttore generale dell’IZSM Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e il prof. Gaetano Oliva, direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali (DMVPA) dell’ateneo napoletano. Sarannoattiva delanche Ugo Mariani, Dirigente della sezione di Avellino dell’IZSM Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e il prof. Giuseppe ...

