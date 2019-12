Festival di Sanremo 2020 indiscrezioni | accanto a Amadeus ci saranno Diletta Leotta e

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In molti la conoscono come Georgina Ronaldo ma in realtà si chiama si Georgina ma Rodriguez. E’ la fidanzata di uno dei più forti giocatori del mondo, Cristiano Ronaldo. Secondo i rumors delle ultime ore Georgina sarà una delle primedonne che salirà sul palco dell’Aristonper condurre ildi. La notizia è clamorosa ma sembra essere fondata. La compagna di Ronaldo ha solo 25 anni è una bellissima donna e inoltre conosce l’italiano perché vive a Torino con Cristiano Ronaldo da quando il campione portoghese ha iniziato l’avventura in maglia bianconera. Nata a Jaca in Spagna il 27 gennaio del 1994, Georgina Rodriguez è la fidanzata ufficiale di Ronaldo dal 2016. La bellissima ex modella è una delle donne più seguita sui social, conta 14.6 milioni di followers su Instagram. Nel 2017 Georgina Ronaldo è diventata mamma della ...

wiwibloggs : Italian media report that the preliminary list of #Sanremo 2020 artists includes #Eurovision 2017 singer Francesco… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020, Lady Gaga non ci sarà - MiyakeEau : RT @AngeloTani: Grazie Paola??? @paolaturci: “A #Roma con le #sardine ci sarò anche io,voglio partecipare al risveglio delle coscienze. Seg… -