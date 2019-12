Federica Pellegrini | nuoto | “Farò i 200 sl Non sono brillantissima | ma ci voglio provare”

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Arriva l’ennesima vittoria ai Campionati italiani diper. L’azzurra si è imposta in quel di Riccione nei 100 stile libero, timbrando il tempo di 53”95, battendo Silvia Di Pietro. Le parole ai microfoni Rai nel post gara: “Penso di fare i 200 stile libero. Non siamo brillantissimi, peròprovare a vedere domani cosa succede. Non è così malvagio il tempo di oggi 53”9. Si comincia a sentire la fatica di aver gareggiato così tanto, ma non solo nell’ultima settimana. Così tante gare negli ultimi tre mesi a livello nervoso lo sento molto, però va bene. Diciamo che è stato il primo anno delle ISL, una gara davvero eccezionale, per noi gareggiare per la squadra e non per l’individuo è qualcosa di veramente bello. Somiglia alla Coppa Brema, però in grande. La fatica non solo fisica, ma nervosa si fa sentire. Penso di fare ...

juventusfc : Complimenti a Federica Pellegrini per l’argento nei 200 stile libero ?? ?? ?? #JSport @mafaldina88 - Coninews : Fede è pronta per una nuova sfida. La campionessa del nuoto azzurro Federica #Pellegrini è stata inserita nell'ele… - Eurosport_IT : ARGENTO PER FEDERICA PELLEGRINI! ?????? L'azzurra nuota al massimo ma viene beffata nel finale dalla classe 2001 Frey… -