Fast & Furious Crossroads è il nuovo gioco degli sviluppatori di Project CARS

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il celebre franchise diarriverà su console e PC il prossimo anno con unvideo. Nelci saranno Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson che riprenderanno i loro ruoli di Dom, Letty e Roman rispettivamente.Slightly Mad Studios lanceràsu PlayStation 4, PC Windows e Xbox One a maggio 2020, lo stesso mese in cui il nono film diarriverà nei cinema.Secondo un annuncio del publisher Bandai Namco,presenterà "una trama autentica ... piena di eroi, auto e azione cinematografica non-stop". Ildi corse presenterà una modalità storia per giocatore singolo e una "modalità multiplayer che sarà presto rivelata".Leggi altro...

acmilan : ??????? Fast-paced Rossoneri towards #BolognaMilan ?? ??????? Si alza il ritmo verso la prossima sfida ?? #SempreMilan - CeotechI : RT @CeotechI: Motorola Moto G8 plus (display FHD 6,3', sensore fotocamera da 48 MP , altoparlanti stereo Dolby®, 64 GB/ 4GB, Android 9.0, S… - CeotechI : RT @CeotechI: Satechi Mouse M1 Wireless Bluetooth con Porta Tipo-C Ricaricabile - Compatibile con Mac Mini, iMac Pro/iMac, MacBook Pro/Air,… -