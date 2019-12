Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è tornato a far discutere sul suo. Da pochissimi giorni è trapelata la notizia relativa al suo trasferimento dal carcere di San Vittore ad un istituto di igiene mentale di Monza. Stando a quanto emerso, infatti, pare che l’ex paparazzo non sia in grado di reggere il carcere in quanto affetto … L'articolo, sul suo: “Aggiungi olio” (FOTO) proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Fabrizio Corona, sul suo profilo Instagram appaiono inquietanti post: 'Aggiungi olio' (FOTO) - - zazoomnews : Nina Moric nei guai come Fabrizio Corona La modella è stata arrestata - #Moric #Fabrizio #Corona #modella - massidanu : @OfficinaDiMarK Corona non Fabrizio, anche lui medita come tè???? -